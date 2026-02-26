Detenido en Palma un hombre por utilizar la matrícula de un muerto para evitar ser multado

Agentes de la Policía Nacional durante labores de prevención en Son Banya. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Son Banya a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental por utilizar la matrícula de un vehículo cuyo titular había fallecido en 2024 con el fin de evitar sanciones.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, el pasado lunes varios agentes del Grupo Operativo de Respuesta localizaron a un varón sentado en el interior de su vehículo con el motor en marcha mientras realizaban labores de prevención.

Al comprobar la identidad del hombre y realizar diversas gestiones, los agentes comprobaron que la matrícula que utilizaba correspondía a otro turismo cuyo titular había fallecido, por lo que la placa que portaba no era la legítima. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron además cocaína entre sus pertenencias.

El hombre explicó a los agentes que había encontrado la placa de matrícula unos días antes en el poblado chabolista y que la colocó en su coche después de perder la suya en un accidente.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de falsedad documental y levantaron acta de sanción por tenencia de sustancias estupefacientes.