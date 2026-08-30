Detenido en Palma por robar en el interior de varios vehículos en la zona de la plaza del Progrés

Archivo - Agente de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente robar en el interior de dos vehículos aparcados en la vía pública.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 26 de agosto, alrededor de las 01.25 horas, cuando una llamada a la Base del 092 alertó de la presencia de un individuo sospechoso manipulando un turismo en la calle Rossinyol.

Gracias a la descripción aportada por los vecinos, una dotación de la Unidad Intervención Inmediata (UII) se desplegó por el sector y el sospechoso, un español de 26 años, fue interceptado a escasos metros del lugar, en la plaza del Progrés.

En el momento de su identificación y cacheo preventivo, los agentes le hallaron entre sus pertenencias dinero en efectivo, bolsas y maletines de herramientas profesionales, así como una broca de carburo, herramienta presumiblemente utilizada para fracturar los cristales.

Paralelamente, otras patrullas policiales realizaron una inspección por las inmediaciones y comprobaron que un turismo presentaba fracturado el cristal triangular de la puerta delantera para acceder a su interior y revolver el habitáculo.

Siguiendo con la batida en la zona, los agentes localizaron en la calle Despuig un segundo vehículo, una furgoneta Peugeot, con el portón trasero abierto y el mismo modus operandi de forzamiento.

Ante las evidencias recabadas y la coincidencia plena de los objetos intervenidos con los del interior de los vehículos afectados, se procedió a la inmediata detención del individuo y a su traslado a dependencias policiales. Las diligencias instruidas y el detenido pasaron a disposición de la Policía Nacional.