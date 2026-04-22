Detenido en Palma por robarle dinero y dos móviles a un taxista amenazándole con una navaja

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas, en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente robarle dinero y dos teléfonos móviles a un taxista amenazándole con una navaja.

Los hechos sucedieron el pasado jueves en la calle Manacor, donde el taxista recogió al sospechosos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El hombre estaba guiando al conductor en dirección al barrio de Son Gotleu cuando, de manera repentina, sacó una navaja, le exigió que le entregara su dinero y sus dispositivos móviles y se fugó.

Horas más tarde el hombre fue localizado en la misma calle Manacor donde había tomado el taxi y fue arrestado como supuesto autor de un delito de robo con violencia.

Los agentes, además, descubrieron que el sospechoso había vendido uno de los teléfonos móviles robados a un tercer hombre, quien también fue arrestado como supuesto autor de un delito de receptación.