Detenido en Palma un trabajador por robar 31.400 euros en efectivo y en dispositivos de su empresa

Agentes de la Policía Nacional escoltan a un detenido. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma al trabajador de una empresa que sustrajo un total de 21.400 euros entre la recaudación diaria y el importe de varios dispositivos electrónicos que también robó.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, el trabajador llegó a sustraer más de 17.400 euros en efectivo de la recaudación diaria, así como 14.000 euros en objetos que se encontraban a la venta en el establecimiento. La detención se llevó a cabo tras la denuncia del responsable del negocio.

Una vez recibida la denuncia, los agentes confirmaron que el trabajador había sustraído el dinero de la caja fuerte del local y que se había llevado tarjetas gráficas, discos duros, teléfonos móviles, entre otros componentes.

Más adelante, la Policía descubrió que el trabajador vendió parte de los artículos robados en plataformas de venta online y pudo recuperar parte del material antes de que se vendiera.

Finalmente, la mañana del pasado martes, los agentes localizaron al sospechoso y lo detuvieron como presunto autor de un delito de apropiación indebida.