Detenido por perseguir a un conocido con quien había tenido una riña al grito de "te voy a matar". - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por perseguir por la calle a un conocido, con quien había tenido una discusión, al grito de "te voy a matar".

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, la intervención se llevó a cabo en el entorno de la calle Robert Graves, tras una peligrosa persecución a pie con arma blanca por la vía pública.

Los hechos se iniciaron el pasado 15 de agosto sobre las 118.30 horas cuando la Base del 092 recibió un aviso ciudadano alertando de una disputa entre dos varones en la confluencia de las calles Bellver y Joan Miró, advirtiendo que uno de ellos iba armado con un machete.

Varias patrullas, entre ellas una unidad de la Unidad de Seguridad Integral (USEI), se desplazaron de forma inmediata a la zona. Tras realizar una primera batida sin éxito, los agentes localizaron poco después a los dos individuos corriendo por la calle Robert Graves.

El investigado perseguía a la víctima mientras empuñaba un machete en la mano. Al verse rodeado por el vehículo policial y por el resto de unidades que llegaban al lugar, el hombre obedeció las órdenes de los agentes, se detuvo y depositó el arma blanca sobre un contenedor de basura.

Una vez separados y controlados, los policías se entrevistaron con los implicados, constatando que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

La víctima, un hombre de nacionalidad senegalesa de 46 años, explicó que el altercado se había originado en el interior del local donde pernoctan.

Al reclamar una deuda económica al ahora detenido, originario de Togo y de 50 años, la discusión subió de tono hasta que este sacó un machete.

Asustada, la víctima huyó y fue perseguida por el agresor mientras este le gritaba que le iba a matar. Por su parte, el investigado intentó justificarse alegando que había sido la víctima quien había sacado el cuchillo inicialmente, y mostró un pequeño corte sangrante en la barbilla que atribuía al enfrentamiento.

Sin embargo, dadas las circunstancias y la clara secuencia de la persecución presenciada por los policías, los agentes no dieron credibilidad a su versión, sospechando que la herida se la podría haber causado él mismo de manera accidental con el arma durante la carrera.

Durante la actuación y estando ya bajo control policial, el arrestado buscó a la víctima con la mirada y, ante la presencia de los agentes, le lanzó una nueva amenaza directa: "Te voy a asfixiar".

Ante estos hechos, los policías detuvieron al hombre. La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes, las cuales fueron traspasadas a la Policía Nacional junto con el detenido para su custodia y posterior presentación ante la autoridad judicial.