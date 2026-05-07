Detenido por provocar un incendio que dejó dos intoxicadas, dos viviendas afectadas y seis vehículos calcinados en Palma

Motos calcinadas en el incendio. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente provocar un incendio en Palma que dejó dos vecinas intoxicadas, dos viviendas afectadas y seis vehículos calcinados.

El fuego, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvo lugar sobre las 01.30 horas del pasado martes en la calle Tici9a.

El incendio se desató en la vía pública y dejó tres motocicletas calcinadas y tres coches afectados. También provocó daños en dos viviendas y en la fachada de uno de ellos, donde las llamas llegaron hasta el cuerpo piso.

Además, dos vecinas tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencias al sufrir una intoxicación por inhalación de humo mientras intentaban salir del inmueble.

El Grupo de Atracos se hizo cargo de las pesquisas y determinó que el incendio había sido provocado por un hombre. Tras identificarlo, la noche del miércoles le detuvieron.