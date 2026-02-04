Detenido por robar 15.000 euros en joyas en viviendas de Palma mientras trabajaba

Algunas de las joyas supuestamente robadas por el sospechoso. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar joyas valoradas en cerca de 15.000 euros, que posteriormente vendía en establecimientos de segunda mano, en varios domicilios de Palma a los que acudía a realizar diversos tipos de trabajos.

Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre, cuando el sospechoso cometió uno de los robos en una vivienda contigua a otra en la que se encontraba trabajando.

Aunque fue detenido como supuesto autor de un delito de robo con fuerza, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, posteriormente quedó en liberad.

Los agentes comprobaron que el hombre, además, había vendido joyas en multitud de establecimientos de segunda mano de toda Mallorca y había obtenido por ellos alrededor de 15.000 euros.

Varias de estas joyas, según pudieron comprobar a lo largo de las pesquisas, habían sido denunciadas como sustraídas. Otras, cuyo robo no había sido reportado, eran de pequeñas dimensiones, especialmente anillos, colgantes y pulseras de oro.

Todos los denunciantes manifestaron que los robos se habían producido dentro de sus domicilios mientras el sospechoso estaba haciendo algún tipo de trabajo.

Es por ello que los agentes volvieron a detener al sospechoso, de nacionalidad española, esta vez como supuesto autor de dos delitos de hurto.

La investigación sigue abierta y no se descarta que pudiera haber más perjudicados por hechos similares. Los agentes están tratando de localizar a los propietarios de varias joyas, entre ellas una alianza con la inscripción 'Rafael 24-07-98'.