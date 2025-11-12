Detenido por robar en cinco establecimientos del Paseo Marítimo de Palma en una sola noche

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar en cinco establecimientos del Paseo Marítimo de Palma en una misma noche.

Fue el pasado sábado, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, cuando el 091 recibió un aviso en el que se indicaba que un sospechoso había fracturado el acceso a un restaurante y había entrado en su interior.

Al llegar al lugar, otra llamada alertó a los agentes de que, cerca de donde se encontraban, se estaba produciendo otro posible robo en un local diferente.

La ventana de este segundo establecimiento se encontraba abierta y la zona de la barra estaba visiblemente desordenada, con signos de haber sido registrada. Había numerosas botellas rotas y monedas en el suelo.

En las inmediaciones del lugar observaron a un joven con actitud sospechosa, por lo que le interceptaron y le cachearon. Entre sus pertenencias encontraron 240 euros en billetes, gran cantidad de monedas y cuatro teléfonos móviles bloqueados cuya procedencia no fue capaz de justificar.

También tenía en su poder diferentes collares y otros objetos personales que aparentemente tampoco eran de su propiedad.

Tras ello, los policías se dirigieron a otros establecimientos cuyas alarmas también habían saltado a lo largo de la noche, todos ellos ubicados en el Paseo Marítimo.

Allí se personaron los respectivos propietarios o encargados, y alguno de ellos manifestaron que desconocían si se habían sustraído efectos. Otros, sin embargo, dijeron que se les había robado dinero de la caja registradora y diferentes enseres personales.

Uno de los perjudicados facilitó a los agentes la grabación de una cámara de seguridad en la que se podía ver al sospechoso fracturando el acceso del establecimiento y accediendo a su interior.

Es por todo ello que detuvieron al joven, de nacionalidad argelina, como supuesto autor de cinco delitos de robo con fuerza.