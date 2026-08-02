Detenido por robar dos coches del aparcamiento del aeropuerto de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente robar dos vehículos en el aparcamiento del aeropuerto de Palma, conducir sin carné y provocar daños en uno de los coches.

El ladrón aprovechó que los vehículos estaban abiertos para perpetrar los robos, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa.

El primer robo se produjo a principios del mes de julio, cuando el investigado se encontraba merodeando por la zona del aparcamiento con la intención de localizar algún vehículo para poder sustraerlo.

De hecho, lo intentó con uno, pero los turistas que habían alquilado el automóvil sorprendieron al hombre manipulando el coche, para a continuación pedir disculpas como si hubiese sido un error.

El segundo robo se produjo a mediados del mes de julio, en las mismas instalaciones y con el mismo 'modus operandi'.

Los investigadores llevaron a cabo las gestiones pertinentes y pudieron identificar al presunto autor, disponiendo su búsqueda y detención.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional lo localizó el pasado jueves y procedió a su detención.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en el aeropuerto siguió con las pesquisas y pudo comprobar que el detenido carecía de carné de conducir y que había dañado uno de los vehículos.