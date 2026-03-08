Detenido por robar partes de coches de alquiler valoradas en más de 8.000 euros en Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar varias partes de coches de una empresa de alquiler de vehículos valoradas en más de 8.000 euros en Palma.

Fue sobre las 05.00 horas del pasado viernes cuando el 091 recibió una llamada alertando de que el vigilante de seguridad de un 'rent a car' había visto a algo sospechoso a través de las cámaras de vigilancia.

Se trataba, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, de un hombre ajeno a la empresa que estaba agazapado entre varios vehículos aparcados en el recinto y mantenía una actitud vigilante.

Varios agentes se desplazaron hasta la empresa, donde localizaron a un hombre con vestimenta oscura y capucha empujando un carro. En el interior del mismo había varias partes de coches como baterías, radiadores y hasta tres aires acondicionados.

Dada la similitud de las características del sospechoso con las aportadas por la empresa de seguridad, los agentes le retuvieron y le identificaron. El hombre respondió de manera incoherente sobre la procedencia de los objetos que portaba en el carro y el motivo de su presencia en el lugar.

De forma paralela, otros agentes contactaron por teléfono con el responsable del 'rent a car', quien confirmó que los objetos intervenidos al presunto autor habían sido previamente sustraídos del interior del recinto y estaban valorados en más de 8.000 euros.

El hombre, de nacionalidad española, fue arrestado como supuesto autor de un delito de robo con fuerza y trasladado a comisaría.