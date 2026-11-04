Detenido por robar en una tienda Palma con un cuchillo y hacer propuestas sexuales a una trabajadora

Agente la Policía Nacional con el cuchillo intervenido al hombre detenido en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, robar en un comercio del centro de Palma con un cuchillo y amenazar a una trabajadora mientras le hacía proposiciones sexuales.

Los hechos ocurrieron este sábado al mediodía, cuando un hombre entró en un establecimiento y, mientras se tocaba sus partes íntimas, le preguntó a una dependienta si quería mantener relaciones sexuales mediante amenazas.

En una nota, el cuerpo policial ha indicado que, en un primer momento, la empleada le pidió que abandonara el lugar pero, al sacar un arma blanca, presionó el botón del pánico sin ser detectada. Tras sustraer diversos productos, el hombre le marchó.

El 091 alertó rápidamente a una patrulla que se encontraba por la zona y, en pocos minutos, llegaron los agentes al establecimiento y se entrevistaron con la víctima.

Gracias a las descripciones facilitadas por testigos presenciales y las grabaciones en vídeo de la tienda, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones. En poco tiempo, se localizó al varón cerca del lugar de los hechos.

Al ser cacheado de manera superficial, los policías encontraron un cuchillo y los productos robados. Finalmente, el hombre fue detenido como presunto autor de un robo con violencia.