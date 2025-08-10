Un detenido por robar en varios establecimientos fracturando el escaparate con una alcantarilla en Palma - POLICÍA NACIONAL

También ha sido detenido por robo en un domicilio y en un garaje. Un juzgado de Palma había decretado su búsqueda, captura e ingreso en prisión

Además se ha detenido a un hombre y una mujer que le acompañaban en los robos en el domicilio y en el garaje

PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, español, a quien constaba una requisitoria judicial que ordenaba su detención e ingreso en prisión, como presunto autor de seis robos con fuerza, cuatro en establecimientos usando una alcantarilla, así como uno en un domicilio y otro en un garaje comunitario, en Palma. Además, han detenido a un varón y a una mujer, también españoles, por su presunta implicación en los robos cometidos en el domicilio y en el garaje.

En nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo de Robos de este cuerpo policial estaba realizando una investigación relacionada con cuatro robos con fuerza en establecimientos perpetrados el pasado julio. Los establecimientos eran un bar, una panadería, una empresa de construcción y un restaurante.

Según los agentes, el 'modus operandi' era siempre el mismo, el ladrón violentaba los locales usando una tapa de alcantarilla, que, al parecer, lanzaba violentamente contra los escaparates destrozando las cristaleras. Una vez en el interior, se dirigía a las cajas registradoras, que arrancaba y sustraía, huyendo después del lugar.

Los robos cometidos provocaron daños de consideración en los establecimientos, con el perjuicio añadido a los propietarios. Además, generaron alarma social en los barrios de Son Ferriol, Estadi Balear y Coll d'en Rabassa, en Palma.

Los agentes realizaron numerosas pesquisas y pudieron finalmente identificar a un hombre como el responsable de los cuatro robos, el cual no disponía de domicilio conocido, motivo por el que se establecieron numerosos dispositivos para su localización.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que el hombre habría participado en un robo en domicilio en el barrio de Can Pastilla, junto con un hombre y una mujer. Del domicilio sustrajeron una furgoneta con la que se desplazaban de un lugar a otro.

Del mismo modo, los agentes averiguaron que habían accedido a un garaje comunitario, llegando a retirar la rejilla de los sistemas de aire para acceder al interior donde sustrajeron dos bicicletas.

Finalmente, este pasado 6 de agosto, por la tarde, fruto de uno de los dispositivos los policías lograron dar con el paradero del principal investigado, así como de la mujer, procediendo a su detención. Al día siguiente, los agentes detuvieron al tercer implicado, todos como presuntos autores de los hechos investigados.

Al principal investigado le constaba una requisitoria de un juzgado de Palma que había decretado su búsqueda, captura e ingreso en prisión.