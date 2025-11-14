Detenido por robar en varios locales del polígono de Maó

MENORCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar en varios locales del polígono de Maó.

Fue el pasado fin de semana, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, cuando el 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que un sospechoso había sustraído varias prendas de ropa de un establecimiento.

Hasta allí se desplazaron varias patrullas y, tras realizar varias batidas por las inmediaciones del lugar, localizaron a un hombre que se correspondía con las características físicas facilitadas por el testigo.

El sospechoso llevaba consigo una mochila y una bolsa con diferentes objetos en su interior, aparentemente sustraídos ya que no fue capaz de justificar su procedencia.

Entre ellos había ropa, objetos para mascotas, luces solares, auriculares y embutidos. Fue arrestado como supuesto autor de un delito de hurto.

Durante su traslado a dependencias policiales, el hombre ocasionó daños en el interior de la patrulla, provocándose a sí mismo varias heridas. Fue trasladado a un centro sanitario donde fue atendido por unos sanitarios que fueron objeto de sus amenazas e insultos.