Detenido por robar en una vivienda de Marratxí a la que entró escalando y forzando una ventana

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Marratxí. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que fue sorprendido en el interior de una vivienda de Marratxí a la que supuestamente había accedido escalando por la fachada y forzando una ventana.

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado 26 de agosto, cuando se recibió un aviso en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS), en el que un ciudadano alertaba de que había observado a un varón trepando por la fachada de un inmueble colindante del suyo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Marratxí, que localizaron al sospechoso en el interior de la vivienda.

En un primer momento, el hombre manifestó a los agentes ser amigo de la propietaria y aseguró que ésta le había pedido que accediera al domicilio. Sin embargo, posteriormente la dueña negó haberle dado autorización para entrar.

Tras esto, los agentes comprobaron que la puerta de acceso presentaba signos evidentes de forzamiento y localizaron diversos utensilios que podrían haber sido empleados para manipularla.

Durante las comprobaciones de las pertenencias del ahora detenido, hallaron diversas piezas de joyería que fueron reconocidas como pertenecientes a la familia residente en el inmueble.

Por todo lo anterior, el hombre de 33 años de edad fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y presentado ante la Autoridad Judicial competente.