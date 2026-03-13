Detenido por romper la nariz a un hombre de un botellazo

Archivo - Unidad de la policía nacional en moto. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, supuestamente, romper la nariz a otro de un botellazo durante una pelea en un local de ocio.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, los hechos se remontan al pasado domingo, en la zona de Santa Catalina, cuando el 091 recibió una llamada en la que se explicaba que había una pelea en el interior de un local de ocio. Rápidamente, se personaron en el lugar agentes de la Unidad de Motos.

Al llegar varios policías nacionales, vieron a la víctima, un joven que presentaba una herida sangrante en la nariz. Ante esto, los agentes solicitaron asistencia sanitaria.

Al llegar los facultativos, observaron que el hombre necesitaba diversos puntos de sutura y que tenía la nariz rota. Por ello, fue trasladado a un centro hospitalario.

Paralelamente, otros agentes se entrevistaron con el personal de seguridad, que afirmó que el presunto autor, de origen colombiano, había huido minutos antes junto a otras personas. No obstante, los trabajadores pudieron aportar la descripción física del agresor y sus acompañantes a los policías.

En ese instante, la Unidad de Motos empezó a realizar batidas por las inmediaciones. En pocos minutos, localizaron a las personas que iban con el presunto autor, que se dirigían hacia el Paseo Marítimo, pero no al sospechoso.

Estos explicaron a los agentes que el asaltante estaba en la parada de bus de plaza Progreso. Rápidamente, acudieron varios policías y le interceptaron.

Al preguntarle al agresor por lo ocurrido, reconoció que había golpeado a la víctima con una botella de cristal en la cara, pero que lo hizo en defensa propia. El sospechoso fue detenido acusado de un delito de lesiones.