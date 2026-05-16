Detenido por romper tres coches con un palo de golf en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente romper tres coches aparcados con un palo de golf en la zona de Son Canals, en Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado martes por la tarde cuando una testigo alertó al 091 de que había un hombre, en estado agitado, golpeando fuertemente coches con un palo de golf.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado, los agentes se desplazaron hasta el lugar y vieron a un hombre que encajaba con las características físicas que había aportado la testigo.

Al intentar pararlo, el supuesto autor hizo caso omiso de las indicaciones de los policías y estos tuvieron que utilizar la fuerza mínima imprescindible para reducirle.

Después, se acercó la mujer que había llamado al 091 y mostró los tres coches que estaban afectados. Todos ellos tenían deformaciones en diversas partes.

Con todo, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de daños y otro de resistencia y desobediencia.