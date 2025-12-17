Detenido por romper una ventana de un bar y quebrantar una orden de alejamiento de alojamiento de un polígono

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a un varón, de origen rumano, por romper una ventana de un bar para acceder a su interior y por quebrantar una orden de alejamiento de un polígono industrial de la playa de Palma.

Según ha informado en un comunicado, el presunto autor fue detenido en el intervalo de dos días por hechos diferentes. Según han explicado, el hombre había sido detenido por hechos similares la semana pasada.

En concreto, el pasado miércoles, agentes del GAC de la Policía Nacional fueron comisionados por el 091 para que se trasladaran hasta la Playa de Palma, donde al parecer, y según requerimiento de una empresa de seguridad, se había registrado un salto de alarma en el interior de un bar. Allí vieron que una ventana del establecimiento estaba rota y que parecía ser la vía de acceso al interior. De hecho, llegaron a ver a un individuo agazapado detrás de unas mesas.

Por ello, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza y procedieron a su traslado hasta dependencia policiales.

Este joven había sido detenido dos días antes por parte de los agentes de la Policía Nacional por un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento, ya que le había sido ordenada la prohibición de acercamiento a un polígono industrial y había sido localizado allí. Esta prohibición venía impuesta por un juzgado de Palma días atrás al haber sido detenido en fechas pasadas por varios robos con fuerza en naves donde acostumbraba a robar vehículos deportivos.