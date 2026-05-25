Detenido por romperle un vaso en la cara a otro e intentar atropellarle en Playa de Palma

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por romperle un vaso en la cara a otro hombre e intentar atropellarle en el exterior de una discoteca de Playa de Palma.

Según han indicado en un comunicado, durante la madrugada del viernes al sábado, el 091 fue alertado de que se estaba produciendo una pelea en una discoteca de Playa de Palma.

A su llegada, varios testigos explicaron a los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional que un joven rompió un vaso de cristal en el rostro a otro chico, causándole una herida sangrante en la frente.

La víctima, no obstante, ya no se encontraba en el lugar. Cuando sucedió la primera agresión, los responsables del local apagaron la música y encendieron las luces para sacar a la gente al exterior de la sala. Sin embargo, el agresor, una vez fuera, cogió una piedra de grandes dimensiones y se la lanzó al pecho de la víctima.

Además, el presunto autor se subió a su coche y trató de atropellar a la víctima, lo que puso en peligro a las personas que estaban fuera de la discoteca. Rápidamente, huyó al grito de "ahora nos vemos en Son Gotleu".

Con toda la información recabada, la Policía Nacional empezó a realizar batidas por Son Gotleu para tratar de localizar al agresor.

Al poco de llegar a la zona, los agentes encontraron el coche con el varón, y otros acompañantes, dentro. Al darle el alto, el joven reconoció que había agredido al otro hombre en la discoteca porque este último había intentado ligar con una amiga suya.

Justo en ese instante, llegó la víctima y sus compañeros a la zona. Ambos grupos empezaron entonces a ponerse violentos entre ellos, por lo que los policías nacionales tuvieron que mediar y separar a ambas partes. Al hablar con la víctima, esta reafirmó los hechos.

Además, al realizar diversas comprobaciones, la patrulla supo que el agresor, de origen nigeriano, conducía sin permiso de conducir.