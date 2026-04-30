Detenido el supuesto autor del apuñalamiento mortal en Platja d'en Bossa (Eivissa)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en Ibiza - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de nacionalidad italiana y 45 años, como supuesto autor del apuñalamiento mortal ocurrido la tarde del miércoles en Platja d'en Bossa, en el municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia.

Según la información del Instituto Armado, un joven también italiano y de 35 años fue agredido pasadas las 16.00 horas en la calle de les Alzines y falleció una hora más tarde.

El hombre, informó el SAMU 061, presentaba una herida en la parte izquierda del pecho provocada aparentemente por una puñalada. Pese a practicarle reiteradas maniobras de reanimación, los sanitarios no pudieron revertir la parada cardiorrespiratoria y confirmaron su fallecimiento.

El supuesto agresor huyó del lugar de los hechos. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y localizar al sospechoso, que fue detenido sobre las 21.30 horas.