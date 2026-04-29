Muere apuñalado un joven en Platja d'en Bossa (Eivissa)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 30 años ha muerto al ser apuñalado la tarde de este miércoles en la Platja d'en Bossa, en el municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia.

El suceso, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar poco después de las 16.45 horas frente al bar El Campito.

A su llegada, los servicios de emergencias han encontrado un hombre de 30 años con una herida en la parte izquierda del pecho provocada aparentemente por una puñalada.

Los sanitarios, pese a practicarle reiteradas maniobras de reanimación, no han podido revertir la parada cardiorrespiratoria y han confirmado su fallecimiento.

El supuesto agresor, según el 061, se ha dado a la fuga. Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Policía Local de Sant Josep. De la investigación se hará cargo la Guardia Civil.