Detenido un técnico de mantenimiento de cajeros automáticos por robar más de 146.000 euros en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un técnico de mantenimiento de cajeros automáticos por supuestamente robar más de 146.000 euros del interior de los cajeros durante casi un año y medio en Palma.

El presunto autor, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, aprovechaba para robar dinero mientras trabajaba.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional inició una investigación en torno a una denuncia interpuesta por un director de seguridad operativa y gestión de efectivo de una entidad bancaria, en la cual informaba del descuadre observado en varios cajeros automáticos de oficinas de la capital balear.

La entidad denunció cómo, desde el pasado mes de mayo del 2025 hasta septiembre del 2026, habían confirmado que el perjuicio económico ocasionado ascendía a más de 146.000 euros.

El banco informó que, habiendo practicado las labores de investigación internas, comprobaron cómo la sustracción del dinero se habría efectuado por parte de algún trabajador de la empresa encargada del mantenimiento de los cajeros automáticos.

Asimismo, en dos cajeros instalados en una oficina en el distrito Oeste de Palma, se habían observado descuadres de unos 10.000 euros en el intervalo de tres meses.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos se hizo cargo de la investigación y confirmó que en todas las fechas en las que había descuadres en los cajeros había estado trabajando un mismo técnico de la empresa de mantenimiento.

Tras esta información, la investigación se amplió a todos los demás cajeros en los que se había observado un descuadre de cierta importancia, pudiendo confirmar que las labores de mantenimiento las llevó a cabo el mismo hombre.

A través de las grabaciones de seguridad que la entidad tenia instaladas en los cajeros, los agentes observaron cómo el presunto autor, mientras realizaba los trabajos en los cajeros, aprovechaba para sacar importantes cantidades de dinero en billetes de diversa cuantía de los cajetines.

Tras sacar los billetes, se los escondía en los bolsillos o en las cajas de herramientas, finalizaba los trabajos encomendados y abandonaba las oficinas sin levantar sospechas. De esta manera, se comprobó el 'modus operandi' del presunto autor con el cual se habría apoderado de los más de 146.000 euros denunciados.

Los agentes llevaron a cabo este miércoles un dispositivo policial para localizar al presunto autor, que fue detenido mientras se encontraba realizando labores de mantenimiento en una entidad bancaria de la zona centro de Palma, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales.