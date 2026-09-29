Detenido un tercer menor implicado en el atraco de dos establecimientos de Palma con armas de juguete

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un tercer menor de edad implicado en el atraco de dos establecimientos del barrio palmesano de Bons Aires con armas de juguete.

Según ha informado el Cuerpo, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional ha cerrado el caso, tras realizar diversas gestiones e identificar a los tres presuntos autores de los dos robos.

Este martes por la mañana, tras varias pesquisas, han localizado al último menor que habría participado en los hechos y ha sido detenido como presunto autor de dos robos con violencia, junto a otros dos jóvenes que ya fueron detenidos.

La investigación ha confirmado que solo participaron los tres menores y que fuera no les esperaba nadie para ayudarles a huir. Cabe recordar que las indagaciones del Grupo de Atracos constataron que los tres menores se personaron en el lugar de los robos a bordo de dos motocicletas, una ocupada por uno de los jóvenes y otra, por los otros dos.

Así, dejaron los vehículos en las inmediaciones y se dirigieron al local para cometer el robo, huyendo después a bordo de éstas.