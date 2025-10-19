Detenido un trabajador de Emaya por robar material de señalización valorado en más de 15.000 euros

Dos agentes de la Policía Nacional, de espaldas, en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un trabajador de Emaya por supuestamente robar material de señalización que posteriormente vendió por más de 15.000 euros.

Fue el pasado mes de septiembre cuando los agentes del grupo de Robos recibieron una denuncia interpuesta por un encargado de la empresa municipal, dependiente del Ayuntamiento de Palma.

El denunciante alertaba que el pasado mes de junio había desaparecido un gran número de material, concretamente 75 pilones de acero inoxidable, postes de aluminio y otros elementos de señalización, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El material, señaló, pertenecía a diferentes departamentos, se encontraba depositado en varios almacenes de la empresa municipal y buena parte de él estaba dispuesto para su destrucción o reciclaje al encontrarse en mal estado o desuso.

Los agentes abrieron una investigación y, tras realizar las gestiones pertinentes, identificaron al supuesto autor del robo. Se trata, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, de un trabajador de la propia Emaya.

El sospechoso, valiéndose de que podía acceder a los diferentes almacenes --algo que no podían hacer personas ajenas a la empresa municipal--, sustrajo el material y lo vendió en diferentes establecimientos de compraventa y reciclaje de Mallorca.

Los investigadores calculan que el trabajador, con estas ventas, obtuvo ganancias superiores a los 15.000 euros.

El hombre, por todo ello, fue arrestado como supuesto autor de un delito de hurto continuado.