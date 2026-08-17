Detenido un trabajador de un hotel de Manacor por robar un reloj de 30.000 euros y joyas en diez habitaciones

Detenido un trabajador de un hotel por robar joyas y un reloj de 30.000 euros en diez habitaciones de clientes - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, trabajador de un hotel de la localidad, por supuestamente robar joyas, un reloj de 30.000 euros y dinero en diez habitaciones de clientes.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Manacor inició una investigación después de que varios huéspedes denunciaran la desaparición de objetos personales y de valor de sus habitaciones.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, los policías determinaron que todos los robos presentaban un mismo patrón y lograron identificar al presunto autor, trabajador del propio hotel.

Entre los objetos denunciados como sustraídos figuran joyas de oro, anillos, pendientes, alianzas, un reloj de alta gama valorado en 30.000 euros, gafas de sol y dinero en efectivo, entre otros efectos personales.

Las denuncias exponían también que se habían robado miles de euros a cada víctima. Algunas de las piezas sustraídas eran anillos con diamantes y amatistas, pendientes de oro y alianzas grabadas con nombres y fechas, así como otras joyas de considerable valor económico.

Los agentes, en el marco de la operación 'Mancebo', pudieron conocer la identidad del sospechoso, que fue detenido el pasado viernes como presunto autor de diez delitos de hurto y otros diez de allanamiento de morada.