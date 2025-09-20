Detenido un vendedor ambulante por tráfico de drogas, hurto y lesiones a un turista en Playa de Palma

Droga y dinero intervenidos al vendedor ambulante detenido en Playa de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un vendedor ambulante por tráfico de drogas, hurto y lesiones a un turista en Playa de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que agentes de este cuerpo policial adscritos al dispositivo SETUR 2025 detuvieron a un hombre, senegalés de 35 años, como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, hurto y lesiones leves. La intervención, que comenzó con una denuncia administrativa por venta ambulante, acabó destapando una actividad delictiva mucho más grave.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 13 de septiembre en la Playa de Palma. Una patrulla interceptó a un hombre que vendía tabaco y 'vapers' de forma ilegal. Mientras lo denunciaban, un turista se les acercó para informar que un vendedor ambulante le acababa de sustraer la cartera, que contenía 150 euros.

El turista se dirigió hacia el vendedor para recriminarle el hurto, y este le propinó un puñetazo en el rostro que le provocó una hemorragia nasal.

Esta agresión motivó la intervención inmediata de los agentes. Durante el registro, un agente en prácticas localizó un doble fondo en la riñonera del detenido, donde escondía 12 bolsitas con marihuana, cocaína y pastillas de éxtasis, además de 165 euros en efectivo.

Se detuvo a esta persona por un presunto delito de tráfico de drogas, un delito leve de hurto y otro de lesiones. Las diligencias judiciales instruidas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma fueron remitidas, junto con el detenido, a la Policía Nacional.