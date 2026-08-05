Detenido por vender drogas en un búnker con puertas blindadas y cámaras para detectar policías en Palma

1109133.1.260.149.20260805142041 Agentes de la Policía Nacional haciendo recuento del dinero en efectivo localizado. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras desmantelar un punto de venta muy activo en un búnker con puertas blindadas y cámaras en el barrio de La Soledat en Palma.

Los hechos han sucedido este martes, cuando se ha llevado a cabo la fase de explotación de una investigación que había comenzado al conocerse un punto de venta de drogas muy activo que atendía a consumidores las 24 horas del día.

Los investigadores habían comprobado el trasiego de consumidores y las medidas de seguridad con las que contaba el punto de venta. El único acceso tenía dos puertas de entrada, una de ellas totalmente blindada y con seis pestillos reforzados de hierro.

Los agentes han logrado franquear las puertas con dificultad, pero de forma rápida, y en el interior han hallado a un hombre en el baño arrojando un paquete por un desagüe creado adrede para deshacerse de la droga. Pese a que no se ha podido recuperar el paquete, sí se ha localizado en otro habitáculo del búnker una bolsa con 60 gramos de cocaína en roca.

La Policía Nacional ha encontrado en el búnker una cámara conectada a una pantalla donde se visionaba la calle para detectar la presencia policial. Además, se han localizado cerca de 5.000 euros en un sofá con doble fondo, marihuana, básculas y otros elementos útiles para la venta de drogas y una libreta con las ventas de cada uno de los vendedores.

Además, la instalación eléctrica que se utilizaba en el búnker era ilegal, con el consiguiente riesgo por sobrecarga y con peligro de originarse un incendio.