Detenidos cinco jóvenes, dos de ellos menores, por tratar de acuchillar a otro y a su familiar en Palma

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este jueves a cinco jóvenes, dos de ellos menores y tres mayores de edad, de origen español dos de estos últimos y uno de origen rumano, como presuntos autores de un delito contra la vida en grado de tentativa, por tratar de acuchillar a otro y a su familiar, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano recibieron una llamada del 091 exponiendo que un hombre, víctima de una tentativa de apuñalamiento, estaba escondido de los presuntos autores, que se encontraban por la zona de la calle Manacor de Palma.

Una vez que los policías nacionales se encontraron con la víctima, esta explicó que, horas antes, en Plaza España, se inició un enfrentamiento dialéctico con estas personas. Al parecer, los agresores empezaron a amenazar de muerte al varón y comenzaron a rodearlo con intención de acometer contra él. Además, el joven vio cómo uno de los agresores introdujo su mano el bolsillo del pantalón, haciendo ademán de coger un arma blanca. Por ello, la víctima retrocedió hacia atrás en dirección al punto fijo en el que están patrullas de Policía Local realizando funciones de punto fijo.

Ese mismo día, la víctima, junto a un familiar, fueron a recriminar a los presuntos autores, que estaban cerca del Parque Krekovic, la actitud amenazante que habían presentado horas antes. En ese momento, los agresores rodearon a las víctimas y comenzaron a agredirles físicamente, profiriendo simultáneamente amenazas de muerte tales como: "De aquí no vais a salir vivos, os vamos a matar".

Mientras unos jóvenes agarraban a las víctimas, otros les golpeaban, llegando a propinarles impactos con un palo que encontraron allí. No obstante, otro agresor llegó a sacar una navaja para tratar, presuntamente, de acuchillar a las dos víctimas y acabar con sus vidas. Por suerte, las víctimas pudieron utilizar una rama de árbol que estaba en el suelo para repeler el ataque, dándoles cierto margen para huir y lograr refugiarse ambos por las inmediaciones.

Tras conocer todo lo acontecido, varias patrullas de la Policía Nacional dieron batidas por la zona de la calle Manacor para tratar de localizar a los presuntos autores. Breves instantes después, los agentes localizaron a los jóvenes, ya que estos encajaban a la perfección con las características físicas que se habían aportado previamente. Además, uno de ellos portaba la navaja con la que se había atacado a las víctimas.

Por ello, se detuvo a los cinco jóvenes como presuntos autores de un delito contra la vida en grado de tentativa.

La Brigada Provincial de Información se ha hecho cargo de la investigación, ya que los hechos podrían estar relacionados con bandas juveniles de carácter violento.