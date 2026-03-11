Detenidos cuatro intermediarios de un piso en Palma por extorsionar a una pareja con una catana y otras armas

Armas encontradas en una de las estancias de la vivienda inspeccionada. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por, presuntamente, extorsionar a una pareja con la que compartían piso en Palma, para que pagaran más o abandonaran el inmueble y para amenazarles emplearon una catana, un sable y una pistola de estilo antiguo con cabeza de hacha.

Los hechos se iniciaron el pasado viernes cuando se recibió una llamada al 091, en la que una pareja informaba que cuando se disponían a entrar en su vivienda compartida, observaron que habían cambiado la cerradura mientras se encontraban ausentes.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que varias patrullas se desplazaron hasta el lugar y hablaron con la pareja, que les contó lo sucedido. De acuerdo con su versión, el día anterior discutieron con dos varones con los que compartían la vivienda y estos les amenazaron para que se fueran de la habitación o pagaran más.

En el momento del enfrentamiento, los dos hombres portaban las citadas armas y la pareja relató a los agentes que no era la primera vez que habían sido amedrentados por ellos.

En ese momento, los agentes acompañaron a la pareja hasta la puerta de la vivienda y comprobaron que efectivamente habían cambiado la cerradura, por lo que al no poder acceder al interior llamaron al timbre.

Seguidamente, un varón les abrió la puerta desde el interior, donde se encontraba acompañado por otros dos hombres, a los que las víctimas les señalaron como los autores de las amenazas sufridas el día anterior.

Los agentes procedieron a entrar en la vivienda con la pareja, que al tratar de acceder a la habitación que tenían alquilada, se percataron que la cerradura también se había sustituido.

Los policías interpelaron a los varones por el motivo del cambio de las cerraduras y estos explicaron que lo había ordenado una mujer que hacía las gestiones con los inquilinos y las estancias de la vivienda, mientras que uno de los hombres se encargaba de ejecutar sus órdenes.

Los agentes ordenaron a los varones que abrieran la habitación de la pareja y dentro encontraron a un hombre de avanzada edad, que les detalló que había alquilado la habitación esa misma tarde a una mujer.

La pareja advirtió que en el interior de la habitación no se encontraban sus pertenencias y, al preguntar por las mismas, los tres varones les informaron que, por orden de la mujer, las habían sacado y se encontraban apiladas en la azotea del inmueble.

Posteriormente, la mujer que hacía las labores de gestora se personó en la vivienda pero no pudo dar un motivo justificado para el cambio de cerradura.

Paralelamente, una patrulla acompañó a las victimas hasta la azotea de la finca, donde comprobaron que se hallaban sus efectos personales a la intemperie.

Tras recuperarlos, la pareja informó que de entre sus pertenencias les habían sustraído unos 950 euros que tenían guardados en un cajón. Finalmente, los agentes localizaron en una estancia de la vivienda la pistola con cabeza de hacha, una catana y un sable con hoja curva.

Por estos motivos, los agentes detuvieron a los tres varones y la mujer como presuntos autores de un delito de coacciones y amenazas, para trasladarles hasta dependencias policiales.