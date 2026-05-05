Detenidos por dar una paliza a una anciana en la calle en Palma y robarle joyas por valor de 16.000 euros

Archivo - Imagen de la Unidad de Seguridad Integral (USEI), de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por supuestamente abordar a una anciana en la calle, golpearle con un palo en las piernas y en la espalda y robarle joyas por valor de 16.000 euros.

Según han informado en un comunicado, la intervención de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) se inició a las 18.45 horas del pasado viernes, cuando la Base del 092 comisionó a varias unidades a la calle Josep Maria Palau i Camps tras recibirse avisos de una pelea en la vía pública.

Los agentes localizaron a una mujer de nacionalidad española, de 76 años, con un gran estado de nerviosismo, quien denunció haber sido víctima de un robo por parte de un grupo de personas que huían en ese momento a la carrera.

Según su relato, había coincidido con los sospechosos en un establecimiento de la zona, donde la invitaron a consumir varias bebidas.

Al decidir retirarse a su domicilio, el grupo la siguió hasta su portal. Una vez en la entrada de la finca, la abordaron con violencia y mediante el método del tirón, le arrebataron dos cadenas de oro y una pulsera, valoradas en su conjunto en unos 16.000 euros.

Durante el forcejeo, los asaltantes utilizaron un palo de madera para golpear a la víctima en la espalda y en las piernas.

Dos vecinos que presenciaron la escena e intentaron auxiliar a la mujer también fueron agredidos. El varón recibió un puñetazo en el rostro y la mujer fue increpada y golpeada.

Tras refugiarse los testigos en su domicilio, los presuntos agresores patearon la puerta de la vivienda y causaron daños de consideración en el marco y en la estructura.

Gracias a la descripción facilitada, las dotaciones policiales iniciaron una persecución a pie por las calles adyacentes y lograron interceptar a los sospechosos en un solar cercano.

Se trata de un hombre de nacionalidad española y 30 años, una mujer de nacionalidad española y 31 años, y un hombre de nacionalidad marroquí y 29 años.

Durante la actuación, el varón de 30 años, que cuenta con antecedentes por atentado a agentes y delitos contra la seguridad vial, mostró una actitud muy agresiva, y profirió graves amenazas de muerte contra uno de los policías y sus familiares.

En el registro de seguridad, los agentes localizaron oculto en el calzado de uno de los detenidos un fragmento de una de las cadenas sustraídas. También se recuperó el palo de madera utilizado en la agresión. Los tres detenidos, junto con el atestado instruido, fueron traspasados a la Policía Nacional.