Detenidos dos conductores tras ser pillados con cocaína para vender en Mallorca

Detenidos dos conductores tras ser pillados con cocaína en Mallorca - GUARDIA CIVIL

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que fueron sorprendidos llevando diversas dosis de supuesta cocaína preparadas para vender en Mallorca en menos de dos días.

Las detenciones se llevaron a cabo la semana pasada en Cala Figuera y la Colònia de Sant Jordi cuando los agentes interceptaron a dos conductores, que realizaron maniobras esquivas y evasivas al percatarse de la presencia policial.

Según ha señalado la Guardia Civil en una nota de prensa, los dos operativos transcurrieron de manera similar, de forma fortuita y gracias a la pericia y profesionalidad de los agentes que realizaban labores de prevención en las carreteras de la región sur de Mallorca.

En los dos casos, los guardias civiles dieron el alto a sendos vehículos tras observar maniobras anómalas, giros repentinos al percatarse de la presencia policial e indicios claros de nerviosismo por parte de los conductores.

En las inspecciones de los coches, los agentes localizaron hallaron varios envoltorios de dosis de cocaína listos para su distribución y venta, que estaban ocultos en diferentes compartimentos.

En el vehículo registrado en Cala Figuera los agentes localizaron 17 envoltorios monodosis de una sustancia coincidente con las características de la cocaína, en total 14 gramos, junto con 980 euros en billetes fraccionados de diverso valor.

En la intervención en Colonia de Sant Jordi se intervinieron 13 envoltorios monodosis con un peso total de 10,5 gramos junto con 330 euros en billetes.

Los detenidos, junto con los efectos incautados y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación tratando de determinar si estos dos hechos pudiesen estar conectados con puntos de suministro cercanos a estas localidades.