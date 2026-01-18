Detenidos dos funcionarios de prisiones por favorecer a reclusos en Palma

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos funcionarios de prisiones y una mujer allegada de un recluso han sido detenidos esta semana como presuntos autores de un delito de cohecho, por favorecer a presos en Palma.

Así lo han informado fuentes próximas al caso, que han relatado que la investigación se ha llevado a cabo por parte de la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Penitenciaria.

La investigación se inició al descubrirse que algunos presos de la cárcel de Palma obtenían determinados beneficios, lo que podía suponer un trato de favor. Las familias habrían pagado dinero, según las fuentes consultadas. Los investigadores también han detectado que se habían introducido objetos en la prisión de manera no autorizada.

Por todo ello, los detenidos han sido llevados ante el juez de guardia quien este viernes ha decretado prisión provisional para uno de los funcionarios de prisiones y para la mujer, y la puesta en libertad con cargos del otro trabajador público.