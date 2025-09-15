Detenidos dos hombres que difundieron imágenes de carácter sexual de una compañera de trabajo en Palma

Uno de sus compañeros de trabajo hizo capturas de imágenes íntimas del móvil de la víctima y se las envió a otro trabajador, que también las reenvió a una red social

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de revelación de secretos y contra la intimidad, al haber tenido acceso al contenido privado del teléfono móvil de una compañera de trabajo.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la víctima denunció los hechos al haber tenido conocimiento de que imágenes y vídeos suyos de carácter sexual e íntimos, estaban siendo reenviados a través de un grupo de una red social, e indicó que ese grupo estaba compuesto por compañeros de trabajo.

Según informó la joven, uno de los presuntos autores, compañero de su trabajo, accedió sin su consentimiento al contenido privado de su móvil con la excusa de poner música. El denunciado hizo captura de imágenes y vídeos en los que aparecía desnuda y en actitud sexual y posteriormente los reenvió por un canal de internet, con lo que las imágenes llegaron a otro compañero de trabajo.

Tras la información aportada por la víctima, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro, tras la práctica de las pesquisas confirmaron que uno de los presuntos autores, compañero de trabajo, habría sido quien extrajo las imágenes sexuales del móvil de la víctima y que, posteriormente, tras mandar capturas al otro presunto autor, éste las habría reenviado a un grupo de una red social donde se habrían difundido y visualizado por terceras personas.

La Policía Nacional procedió a la detención de ambos varones como presuntos autores de un delito de revelación de secretos y contra la intimidad y a ambos les fueron intervinieron sus dispositivos móviles para la práctica de gestiones.