Archivo - Sucesos.- Detenido por agredir a dos policías cuando le pidieron que se identificara en un 'after' ilegal en Sóller - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Palma por allanar una vivienda aprovechando la ausencia de sus residentes y cambiar la cerradura de la puerta del domicilio.

El cuerpo ha explicado este miércoles en un comunicado que los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado martes en el barrio del Camp de Serralta, cuando un hombre que intentaba acceder a su domicilio detectó que personas ajenas habían cambiado la cerradura de la puerta.

Entonces, siempre según la información policial, el hombre preguntó a su sobrina, a quien alquila la vivienda, y ella le informó que no había realizado ningún cambio, por lo que temió que se tratara de una okupación y se puso en contacto con los agentes.

Uno de los vecinos que interrogó la patrulla manifestó que, días atrás, un hombre al que no conocía aprovechó que la puerta de acceso a la finca estaba abierta para entrar y subir hasta el sexto piso.

Asimismo, la sobrina del propietario explicó que desde el viernes había estado fuera de Palma, por lo que el piso se encontraba vacío hasta el lunes, cuando ella volvió.

Los agentes acudieron a la vivienda, donde fueron recibidos por dos varones, de origen colombiano y dominicano, quienes les explicaron que habían alquilado el inmueble y una plaza de garaje a otro hombre por unos 4.800 euros y sin ningún contrato.

Al acceder al piso, la patrulla observó cinco juegos de llaves correspondientes a la cerradura que había sido cambiada. Con todo, detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada.