Detenidos dos hombres por vender drogas en una zona de ocio nocturno de Sant Antoni

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Sant Antoni de Portmany a dos hombres por supuestamente vender drogas en uno de los principales puntos de concentración de ocio nocturno.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron el pasado miércoles durante un servicio rutinario de prevención de la delincuencia.

Los agentes observaron una actitud sospechosa de dos individuos que mantenían contacto con los viandantes y parecía que entregaban algo a los mismos.

Mientras que uno se acercaba y preguntaba algo a las personas que se encontraban en esa zona de ocio, otro cogía algo de una bolsa y se lo entregaba a los clientes.

Ante esta situación, los guardias civiles decidieron identificar a estas dos personas, quienes cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra la salud pública.

Entre sus pertenencias, unas bolsas que se encontraban a escasos metros, hallaron 32 gramos de pastillas de éxtasis y 160 euros en billetes de muy bajo valor, posiblemente procedentes del menudeo de estupefacientes.

Por todo ello los dos hombres fueron detenidos como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas y puestos a disposición de la autoridad judicial.