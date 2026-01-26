Detenidos dos jóvenes por agredir a una mujer para robarle el bolso en Palma

Los dos detenidos, de espaldas y junto a un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por supuestamente agredir a una mujer para robarle el bolso en Palma.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.15 horas del pasado domingo en la calle Indalecio Prieto, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La mujer estaba paseando a su perro cuando tres jóvenes la abordaron y, empleando la violencia, la tiraron al suelo. Una vez estaba tendida, le robaron el bolso que portaba consigo.

Algunos vecinos que presenciaron el robo salieron corriendo tras los sospechosos y consiguieron alcanzar a los tres, con quienes iniciaron un forcejeo. No obstante, uno de los supuestos ladrones esgrimió un cuchillo y consiguió huir del lugar.

Pese a ello, uno de los testigos consiguió recuperar el bolso y se le entregó a su propietaria, quien echó en falta su teléfono móvil y otros efectos.

Los policías realizaron una batida por la zona y localizaron a dos jóvenes agazapados entre dos coches, quienes intentaron refugiarse en un local de juegos de azar pero fueron finalmente detenidos como supuestos autores de un delito de robo con violencia.

Uno de ellos llegaba un teléfono móvil de dudosa procedencia que fue intervenido para realizar las gestiones pertinentes.