Detenidos dos jóvenes por robar en ocho locales de varios municipios de Mallorca - GUARDIA CIVIL

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes por supuestamente robar en una casa y en siete establecimientos de varios municipios de Mallorca.

Según ha informado el Instituto Armado este miércoles, el pasado 12 de enero la Policía Local de Santa Maria recibió un aviso de que dos jóvenes estaban forzando la puerta de un local. Los agentes los sorprendieron en el interior y los detuvo.

La Guardia Civil estaba investigando a estos dos jóvenes de 19 años por un total de ocho robos durante el mes de enero en distintos puntos de la isla.

Según la investigación, los presuntos autores robaban vehículos para desplazarse y cometían el mayor número de robos durante la noche. Así, robaron en cinco establecimientos de Sóller, en otros de Inca y Santa Maria y en una casa de Can Picafort.

Los jóvenes han sido detenidos en varias ocasiones por hechos similares en los últimos meses, donde el total de lo que habrían robado entre objetos y dinero asciende a unos 25.000 euros.