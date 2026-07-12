Detenidos dos menores de edad por robar motos y uno de ellos por conducir sin carné en Palma

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PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad por supuestamente robar motos en Palma, uno de los cuales conducía sin carné.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado miércoles en el barrio de Arxiduc cuando un ciudadano vio a dos jóvenes manipulando una moto, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se presentaron en el lugar y, cuando llegaron, los dos sospechosos trataron de huir, aunque fueron alcanzados por los agentes.

Las patrullas policiales se entrevistaron con un testigo, que explicó que había visto a los dos jóvenes manipulando la motocicleta y que días atrás les observó forzando coches en las inmediaciones.

Los agentes pudieron comprobar daños en la motocicleta en cuestión, que tenía sueltos los cables del sistema de arranque y con todo preparado para poder arrancarlos.

A escasos metros había otra moto encendida con dos cascos encima que se encontraba sustraída.

Una vez realizadas las gestiones, se pudo comprobar que los presuntos autores habían llegado a bordo de la motocicleta robada al lugar de los hechos, siendo conducida por uno de ellos, que carece de permiso de conducir.

Así, la Policía entregó la moto robada a su propietario y realizaron gestiones para localizar al propietario del otro vehículosque estaban manipulando.

Uno de los jóvenes portaba una herramienta pelacables, que fue intervenida junto con los cascos y pasamontañas.

Por tal motivo los agentes procedieron a la detención de los dos menores como presuntos autores de los hechos acontecidos. El menor que conducía la motocicleta también fue detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

La Policía Nacional aconseja adoptar medidas básicas de seguridad para prevenir las sustracciones de motocicletas y ciclomotores, ante un incremento de estos robos en lo que va de año.

La respuesta policial ha sido el aumento de investigaciones y el incremento de patrullas y dispositivos en varios barrios de la ciudad en los que se ha detenido a cerca de 80 personas.

Igualmente, se recomienda utilizar un sistema antirrobo o alarmas, estacionar en zonas iluminadas y visibles, no dejar debajo del asiento la documentación o efectos de valor, así como realizar pequeñas marcas discretas para identificar el vehículo o registrar el número de bastidor.

Además del bloqueo de la dirección propia del vehículo, es necesario combinarlo con sistemas externos de seguridad como candados de disco, pitones o cadenas ancladas a elementos fijos en la calle.

En caso de estacionar en garajes, hay que asegurarse que la puerta se cierra completamente al entrar y salir, con ello se evita el acceso a personas ajenas.