Detenidos dos varones por el robo con violencia de un móvil en Son Gotleu

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores del presunto robo con violencia de un teléfono móvil en la barriada palmesana de Son Gotleu.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, sobre las 17.00 horas del pasado jueves, patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia fueron requeridas por el 091 para que se dirigieran a Son Gotleu donde varias personas estaban peleándose.

Cuando los agentes llegaron al lugar, observaron a un gran número de individuos y fueron requeridos por un varón que informó que minutos antes había sufrido un robo con violencia por parte de un grupo de jóvenes de origen argelino y que muchos de ellos se encontraban ahí.

Según relató, mientras era golpeado por los jóvenes, uno de ellos aprovechó para sustraerle un teléfono móvil a la vez que le decían que "la próxima vez" la paliza sería "con cuchillos". Una vez que los agresores dejaron de golpearle, el varón observó cómo se separaban y alejaban del lugar y que el presunto autor del robo junto con otro joven se habrían introducido en un establecimiento cercano, de los cuales aportó características físicas y vestimenta.

Así pues, los agentes iniciaron una batida por las calles adyacentes y un testigo de los hechos alertó a una patrulla de que el presunto autor estaba escondido en un bar. Los agentes localizaron en ese local agazapado detrás de una mesa del bar a un joven cuyas características físicas coincidían con las aportadas por la víctima y la testigo.

Una vez en el exterior del establecimiento los agentes identificaron al joven y lo detuvieron como presunto autor de un robo con violencia. Tras esta primera detención, continuaron con las pesquisas policiales hasta lograr la identificación del otro joven que había participado en el robo.

Finalmente, el pasado viernes se localizó al varón, a quien además le constaba una orden de búsqueda y detención, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y fue trasladado a dependencias policiales.

Por el momento la investigación continúa abierta y no se descarta la detención de más personas.