Detenidos en Eivissa dos hombres sorprendidos en un taxi con más de 20 gramos de 2CB. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a dos varones que fueron sorprendidos en un taxi con más de 20 gramos de la droga conocida como 2CB.

Según ha informado este sábado la Policía en un comunicado, el pasado 2 de julio, sobre las 20.00 horas, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional realizaron un control en Eivissa para detectar sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron durante un control rutinario dentro de los dispositivos preventivos que se establecen para luchar contra el tráfico de drogas. En el transcurso del operativo, los agentes dieron el alto a un vehículo taxi en el que viajaban dos clientes.

Tras la correspondiente identificación e inspección, los policías detectaron que los varones que habían contratado el servicio portaban más de 20 gramos de sustancia estupefaciente, concretamente 2CB, así como más de 1.500 euros en efectivo fraccionados en billetes de 50 y 20 euros. Todo ello era compatible con el menudeo y distribución de sustancias estupefacientes.

Ante estos hechos, ambos individuos fueron detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

La Policía Nacional ha recordado que mantiene de forma permanente dispositivos de control sobre vehículos de transporte público, tanto taxis como VTC, al haberse detectado que este tipo de servicios son utilizados con frecuencia por personas dedicadas al menudeo.

Los presuntos autores recurren a estos medios de transporte al considerar erróneamente que pueden pasar desapercibidos y eludir los controles policiales.

Con este tipo de actuaciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y el menudeo, especialmente en zonas de gran afluencia turística, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la distribución de sustancias estupefacientes.