Detenidos un hombre y una mujer por vender cocaína y robar 6.700 euros a su compañero de piso en Ciutadella - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por presuntamente traficar con droga y robar 6.700 euros en efectivo a su compañero de piso en Ciutadella.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando un hombre regresó a su domicilio tras un viaje y encontró una sustancia que parecía cocaína y varios utensilios para su consumo y venta, según ha informado la Policía.

La droga y los utensilios pertenecían a la compañera de piso del hombre y a un amigo de esta, que llevaba varios días durmiendo con ella en la vivienda.

Además, durante la ausencia del compañero de piso se habían producido varias quejas vecinales por un trasiego constante de personas que entraban en el domicilio y salían a los pocos minutos.

El hombre regresó antes de su viaje y avisó a la Policía. Los agentes intervinieron 11 gramos de cocaína y varios utensilios utilizados tanto para su consumo como para venta y distribución.

En ese momento los agentes detuvieron a la compañera de piso y al amigo de esta por ser presuntos autores de un delito contra la salud pública.

El requirente se desplazó hasta Comisaría posteriormente para interponer una denuncia, manifestando que también le habían robado 6.700 euros en efectivo que tenía guardados en su habitación, por lo que también se les imputa a los detenidos un delito de hurto.