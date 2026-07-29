Detenidos tres hombres por tráfico de drogas en una vivienda tapiada de Son Gotleu. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a tres hombres, de nacionalidad española y de 33, 36 y 44 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras sorprenderlos en el interior de una vivienda tapiada de la calle Santa Florentina, en el barrio de Son Gotleu.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, el inmueble había sido precintado previamente por actividades ilícitas, aunque poco después se rompieron estos precintos, por lo que la Policía Local estableció un dispositivo de vigilancia sobre la vivienda.

Así, el pasado 24 de julio una patrulla accedió para realizar tareas de vigilancia y localizó a los tres hombres frente a un mostrador habilitado para la venta de sustancias estupefacientes.

Uno de los detenidos, de 33 años, se encontraba tras el mostrador atendiendo al resto. Según la Policía, reconoció espontáneamente que en ese momento se estaba encargando de la venta de droga y explicó a los agentes que habitualmente esa tarea la realizaba un amigo del que no quiso facilitar datos y al que únicamente estaba "guardando el sitio".

Los agentes intervinieron 15 monodosis de marihuana preparadas para su distribución, cinco monodosis de cocaína, tres rocas de crack y una bolsa con polvo blanco que, según la Policía, podría corresponder a la misma sustancia.

Asimismo, localizaron dinero en efectivo, una caja fuerte y diverso material destinado al pesaje y distribución de la droga, como una balanza de precisión con restos de polvo blanco y bolsas para repartir las sustancias.

Ante estos hechos, la Policía Local aviso al Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, competente para la investigación de este tipo de delitos.

Finalmente, los tres hombres fueron detenidos y trasladados a dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyeron las diligencias correspondientes para su puesta a disposición judicial.