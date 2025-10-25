Detenidos tres jóvenes por cuatro robos con fuerza en domicilios de Manacor

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en domicilios de Manacor.

En una nota de prensa, la Policía ha informado que, a principios de semana, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Manacor tuvieron conocimiento de cuatro robos con fuerza perpetrados en viviendas del centro del municipio, con un mismo modus operandi, los presuntos autores forzaban puertas y ventanas de las viviendas, accedían al interior de las mismas y sustraían todo tipo de objetos de valor así como dinero en efectivo, habiéndose instalado un evidente estado de preocupación y nerviosismo entre los vecinos del municipio.

Los agentes iniciaron la oportuna investigación, infiriendo desde un primer momento que los presuntos autores de los hechos fueran las mismas personas, ya que dichos hechos se habían perpetrado el mismo día y en diferentes domicilios próximos unos con otros.

Realizadas las primeras pesquisas, los policías comprobaron como efectivamente se trataba del mismo grupo de personas, quienes actuaban de forma conjunta, siendo estos tres varones jóvenes.

Los presuntos autores seleccionaban las viviendas donde perpetraban los robos, cerciorándose inicialmente, tocando el timbre o golpeando las puertas, que en éstas no estuvieran los moradores.

Una vez que los jóvenes confirmaban que los moradores no estaban en los domicilios, fracturaban puertas y ventanas para acceder y, una vez dentro, dos de ellos se encargaban de sustraer todo tipo de objetos de valor, joyas y dinero en efectivo, mientras el tercer individuo vigilaba en el exterior de las viviendas.

Continuando con las gestiones de investigación, los agentes lograron identificar a los presuntos autores, tratándose de tres varones, jóvenes, dos de ellos menores de edad y el tercero un joven español, todos ellos residentes del municipio.

Finalmente, una vez identificados, los agentes llevaron a cabo un dispositivo de localización y detención de los presuntos autores, lo cual se llevó a cabo finalmente el pasado jueves, cuando se procedió a la detención de los tres jóvenes, los cuales fueron interceptados cuando a bordo de dos patinetes se habían juntado en una calle del municipio, supuestamente con la intención de cometer nuevos robos.