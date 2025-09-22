Detenidos tres jóvenes por un delito de lesiones graves enla localidad de Alcúdia

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Pollença - Alcúdia ha detenido a tres jóvenes como presuntos autores de un delito de lesiones graves en la localidad de Alcúdia (Mallorca).

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que los hechos se remontan a la madrugada del pasado domingo 24 de agosto en la zona de ocio 'Magic' de la mencionada localidad, donde se produjo una pelea multitudinaria entre dos grupos de jóvenes, que tuvo mucha repercusión por un vídeo que circuló por redes sociales.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pollença - Alcúdia, al tener conocimiento de los hechos y tras la interposición de una denuncia por parte de un implicado en la mencionada reyerta, que presentaban lesiones graves, inició una investigación.

Tras la misma se logró identificar a los autores y se procedió a la detención, el pasado 16 de septiembre, de tres jóvenes con edades de entre 19 y 21 años, por un delito de lesiones graves, que formaban parte de un grupo de más de 20 y que agredieron a varios jóvenes, entre ellos el denunciante.

Puestos los supuestos autores a disposición judicial, se decretó para los tres detenidos orden de alejamiento de 500 metros a la zona de ocio 'Magic' en Alcúdia, además de orden de alejamiento de 300 metros a la víctima de las lesiones graves.