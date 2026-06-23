Detenidos tres jóvenes y dos menores por golpear a tres personas y retener a una de ellas en Menorca

Detención en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha detenido a cinco hombres, tres jóvenes y dos menores, por golpear a tres personas y retener a una de ellas contra su voluntad.

Según han informado en un comunicado, los hechos sucedieron el lunes a primera hora de la mañana, cuando el 091 fue alertado de que dos varones estaban escondidos tras haber sido agredidos por parte de cinco o seis individuos. Ambos explicaron que habían sido golpeados por varias personas que se bajaron de un coche gris y, además, afirmaron que había otro joven con ellos que fue introducido a la fuerza en el vehículo justo antes de que se marcharan los agresores.

Mientras los policías hablaban con las víctimas, llamó el hombre retenido en contra de su voluntad explicando que los presuntos autores le habían golpeado y amenazado de muerte en reiteradas ocasiones con expresiones como: "Tú decides donde acabar en la montaña o en el mar; como digas algo de esto, vas a morir tú y tus amigos".

El joven pudo comunicar su ubicación a la Policía Nacional una vez que los asaltantes le sacaron del vehículo de manera violenta y se refugió en una vivienda.

Cuando las patrullas ya estaban con las tres víctimas, una de ellas explicó que le habían robado su cartera, su documentación, y las llaves de su domicilio. Fue en ese instante, cuando uno de los agresores llamó a uno de los afectados y quedaron en verse en un punto del municipio.

Los agentes aprovecharon este encuentro para sorprender a los asaltantes y detenerlos como presuntos autores de un delito de robo con violencia, de amenazas y de detención ilegal.