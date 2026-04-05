Detienen a cinco miembros de una familia, uno de ellos menor, por okupar un chalé en Manacor

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Manacor durante la intervención por la okupación de un chalé. - POLICÍA NACIONAL Y POLICÍA LOCAL DE MANACOR

PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas de una familia, una de ellas menor de edad, por okupar un chalé en Manacor empleado como segunda residencia.

Los hechos ocurrieron el pasado día 25 de marzo en una parcela de la localidad, cuando se recibió llamada al 091 en la que se informaba que se podría haber ocupado una vivienda del término municipal, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Varias patrullas acudieron al lugar y observaron que el acceso a la parcela del chalé se encontraba cerrado y el inmueble se había tapiado con tablones. Uno de los testigos les informó que unos hombres desconocidos los habrían colocado esa misma mañana.

Ante tales manifestaciones, los agentes vocearon hacia el interior de la parcela y, a los pocos segundos, vieron que un varón les abrió la puerta y les contó que llevaba más de un mes residiendo allí junto con la familia de su tío.

Los agentes identificaron a otras cuatro personas, una de ellas una menor de edad, todos ellos del mismo núcleo familiar. Una de las personas identificadas informó a los agentes que habían pagado a un varón 3.000 euros para poder ocupar la vivienda, si bien no aportó dato alguno del individuo.

Paralelamente, otra patrulla contacto telefónicamente con la dueña de la vivienda, que les informó que la vivienda es de su padre y que es utilizada como segunda residencia los fines de semana y veranos. De hecho apuntó que la ocupación se debió consumar después del domingo anterior, ya que ella estuvo allí.

Al comprobar que se trataba de una okupación de la vivienda, los policías procedieron a la detención de las cinco personas como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada.