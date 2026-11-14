Detienen a cinco personas en una operación antidroga en Palma y les intervienen 60 kilos de hachís

1133925.1.260.149.20261114170452 Drogas, dinero y armas intervenidas en la operación antidroga de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a cuatro hombres y una mujer en Palma por, supuestamente, pertenecer a un grupo dedicado al tráfico de estupefacientes, en la que se les incautaron 60 kilos de hachís y armas.

El Grupo I de Estupefacientes de la Policía Nacional ha finalizado una investigación que se inició hace meses y que se ha saldado con cinco detenidos, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes tuvieron conocimiento de un paquete con hachís que tenía como destinatario a un hombre que vivía en Palma. Por este motivo, identificaron a esta persona e intervinieron el paquete, que contenía 24 kilos de hachís, por lo que detuvieron a este hombre por un posible delito de tráfico de drogas.

La investigación avanzó hasta el extremo de averiguar que había más investigados que colaboraban y existían dos domicilios donde podría haber más sustancias. Una vez avanzadas las pesquisas, se procedió a la entrada y registro de los domicilios.

En la primera vivienda, la del principal investigado, se localizaron 36 kilos de hachís, un rifle de aire comprimido con silenciador y unos 10.000 euros en efectivo. Por ello, se detuvo al varón y a una mujer por ser los presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo u organización criminal.

Por otro lado, los investigadores registraron la vivienda y detuvieron a un segundo investigado, que supuestamente se encargaba de custodiar y transportar droga. En el inmueble, se localizaron dos kilos de cocaína, varias dosis de la droga, sustancia para cortar para la misma, una pistola con cartuchos de nueve milímetros y un arco con flechas. De la misma manera, había una prensa hidráulica para, presuntamente, comprimir la cocaína.

Además, se detuvo a otra persona por estar relacionada con la causa. Los agentes sospechan que la sustancia era distribuida a terceros para su venta a menor escala pero la investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

En los registros, también participaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, del Grupo II de Estupefacientes y de Guías Caninos.