Detienen a un conductor que llevaba a una mujer que ejercía la prostitución a un domicilio en Calvià

Patrulla de la Policía Local de Calvià. - POLICÍA LOCAL DE CALVIÀ

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calvià ha arrestado a un hombre por, supuestamente, trasladar en su coche a una mujer que ejercía la prostitución hasta un domicilio y portar varias drogas.

Los hechos tuvieron lugar en el marco de un control de tráfico de alcohol y drogas, desarrollado durante la noche del este martes en la urbanización de Santa Ponça, según ha informado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.

Allí, los agentes identificaron a un vehículo particular que era utilizado para el transporte de viajeros, sin la preceptiva autorización administrativa requerida para operar como servicio público discrecional.

Tras la inspección del vehículo y sus ocupantes, se ha podido constatar que la mujer se encontraba en situación de prostitución y el hombre la intentaba llevar hasta una casa.

Además, al conductor se le encontraron diversas sustancias que podrían ser estupefacientes, así como una importante cantidad de dinero en efectivo. Por estos hechos, el conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Asimismo, se ha levantado el acta correspondiente por la infracción administrativa de realizar transporte de viajeros sin autorización, por lo que el vehículo ha quedado inmovilizado.

Por otra parte, la Policía Local de Calvià ha cooperado con la DGT entre el 9 y el 15 de marzo en una campaña programada de uso de cinturones y sistemas de retención en vehículos.

En el marco de la campaña, se han realizado un total de 18 controles, repartidos en los tramos horarios de mañana, tarde y noche con una duración total de 27 horas aproximadamente.

Los controles realizados por la mañana se han llevado a cabo en el tramo horario de entrada a los colegios e institutos, de 08.00 a 09.30 horas, mientras que los controles realizados por la tarde se han llevado a cabo en el tramo horario de salida de los colegios, entre las 16.00 y 17.30 horas.

El resultado de los dispositivos se ha cerrado con 144 turismos, 18 taxis y un vehículo destinado al transporte de mercancías controlados, entre los que se han reportado diez infracciones por parte de conductores, ocho infracciones por parte de ocupantes de los vehículos y ocho infracciones relacionadas con la utilización sistemas de retención infantil por parte de menores.