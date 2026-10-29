Detienen a dos hombres en un control en Palma por llevar más de dos kilos de cocaína y 2.000 euros en efectivo

Dinero en efectivo y placas de cocaína intervenidas en un control en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a dos hombres de 42 y 50 años por, supuestamente, transportar 2,2 kilos de cocaína en su coche y cerca de 2.000 euros en efectivo, cuando se les paró en un control de tráfico.

Los hechos se desencadenaron en el marco de un control preventivo de vehículos y seguridad ciudadana, cuando los agentes dieron el alto de forma aleatoria a un turismo y comprobaron que los dos ocupantes presentaban un estado de "inquietud" y "nerviosismo desmedido" ante la presencia policial, según ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Tras verificar la documentación del coche, los efectivos constataron que circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada y sin el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

Ante la conducta de los sospechosos, los policías indicaron a ambos que bajaran del vehículo para una inspección de seguridad. Durante el cacheo al copiloto, un varón de 42 años, se le halló en el bolsillo del pantalón 2.060 euros en billetes fraccionados.

Además, en el interior de una bandolera, los agentes le intervinieron una porción de hachís y una roca de cocaína, motivo por el que se le levantó un acta de infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este hallazgo motivó un registro exhaustivo del habitáculo del turismo. En el interior de la guantera delantera, ocultos dentro de una bolsa de tela, los agentes localizaron dos paquetes compactos de forma rectangular envueltos de color rojo.

Al realizar una pequeña incisión en uno de los bloques, los policías constataron que contenían una sustancia polvorienta blanca compatible con cocaína. El pesaje posterior de los dos paquetes confirmó un peso total de 2.240,96 gramos --más de 1,1 kilos cada uno--. Al ser preguntados por las placas, ambos hombres aseguraron desconocer su procedencia.

En base a la gran cantidad de estupefacientes y el dinero intervenido, los agentes detuvieron a ambos individuos por un posible delito contra la seguridad pública y el turismo fue retirado por la grúa municipal al depósito de Sa Riera. La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes, que fueron traspasadas a la Policía Nacional, junto con los dos arrestados, para su posterior puesta a disposición judicial.