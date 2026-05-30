Detienen a dos hombres 'in franganti' al tratar de robar el móvil a un turista en Playa de Palma

Un agente de la Policía Nacional en Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres en el momento en que, supuestamente, intentaban robar el móvil a un turista en Playa de Palma.

La intervención se produjo en la madrugada de este viernes, cuando agentes de paisano vieron a dos hombres con "actitud sospechosa" que se acercaron a un turista solitario que estaba en esta zona.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que estos jóvenes trataron de desviar su atención, le cogieron de los brazos y le hicieron la zancadilla para que cayera en el suelo y se golpeara. Entonces, uno de ellos trató de cogerle el móvil de su pantalón.

En ese momento, los agentes de paisano actuaron para evitar la sustracción y, tras unos breves instantes de forcejeo, pudieron retener a los presuntos autores y recuperar el móvil de la víctima. Por estos motivos, los varones fueron detenidos por ser los presuntos autores de un delito de robo con violencia.

La misma noche, otros agentes vieron a otro hombre "sospechoso" y, al darle el alto y cachearle, observaron que el hombre portaba siete papelinas de cocaína y otros útiles para su venta. Ante esto, fue detenido por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Estas actuaciones están motivadas por el incremento de turistas en determinadas zonas de la capital balear, por lo que la Policía Nacional ha aumentado sus efectivos en determinadas zonas. Un ejemplo de ello es la presencia de agentes que cada noche --uniformados o de paisano-- prestan servicio en la zona de Playa de Palma para garantizar la seguridad de los visitantes y residentes.