Detienen a dos jóvenes y buscan a otro por varias compras con tarjetas de crédito robadas de un coche

Archivo - Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a los presuntos autores de un delito de hurto en interior de vehículo y un posterior delito de estafa con tarjetas bancarias, cometidos el pasado mes de julio en Llucmajor y ha detenido a dos de ellos.

Los hechos, según ha informado la Benemérita en nota de prensa, se iniciaron a raíz de la denuncia de un vecino al que le sustrajeron la cartera del interior de su coche.

Poco después, los ladrones se desplazaron en transporte público hasta Palma, donde realizaron varias compras.

Los guardias civiles que se hicieron cargo de la investigación, a través de unas imágenes de una de las cámaras de viodevigilancia de un establecimiento, reconocieron a tres jóvenes de origen magrebí que utilizaban una de las tarjetas robadas.

La clave para avanzar en la investigación llegó semanas después, cuando dos de los presuntos autores fueron detenidos en Alcúdia, mientras circulaban con un vehículo robado.

Su arresto permitió vincularlos directamente con el hurto en interior de vehículo y la estafa. La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de otro de los implicados.